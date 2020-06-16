«Речь о повышении не идёт». Глава ФФККР объяснил присвоение Плющенко статуса тренера

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал включение Евгения Плющенко в список тренеров сборной России. Плющенко был включён в состав тренеров после того, как в его академию перешла 15-летняя фигуристка Александра Трусова.

«Речь о каком-то повышении не идёт. Это произошло автоматически, поскольку Плющенко является тренером Александры Трусовой, которая перешла к нему из группы Этери Тутберидзе.

У нас все тренеры, спортсмены которых вошли в состав сборной команды на этот сезон, автоматически становятся тренерами сборной команды и, соответственно, они находятся на ставках ЦСП (Центр спортивной подготовки. — Прим. ред.): получают зарплату и всё, что полагается тренеру национальной команды», — цитирует Горшкова «Собеседник».