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Комик Соболев спародировал ролик Плющенко и Рудковской о голосовании по поправкам. Видео

Комик Соболев спародировал ролик Плющенко и Рудковской о голосовании по поправкам. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российский комик Илья Соболев спародировал ролик о голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, который ранее выложил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Напомним, голосование по поправкам состоится 1 июля.

В ролике Плющенко снялись он сам, его супруга — музыкальный продюсер Яна Рудковская и их семилетний сын Александр. В пародии все роли исполнил Соболев.

«Яна Рудковская и Евгений Плющенко выпустили ролик. Ну невозможно не сделать на него пародию. По-моему, вышло весело», — подписал комик видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Соболева.

Также мнение по поводу голосования по поправкам в конституцию высказал двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

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