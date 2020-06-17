Комик Соболев спародировал ролик Плющенко и Рудковской о голосовании по поправкам. Видео

Российский комик Илья Соболев спародировал ролик о голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, который ранее выложил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Напомним, голосование по поправкам состоится 1 июля.
В ролике Плющенко снялись он сам, его супруга — музыкальный продюсер Яна Рудковская и их семилетний сын Александр. В пародии все роли исполнил Соболев.
«Яна Рудковская и Евгений Плющенко выпустили ролик. Ну невозможно не сделать на него пародию. По-моему, вышло весело», — подписал комик видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Соболева.
Также мнение по поводу голосования по поправкам в конституцию высказал двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин.
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