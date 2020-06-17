Этери Тутберидзе присоединилась к подопечным на сборе в Новогорске

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе возобновила непосредственное руководство своей группой фигуристов, которая с 25 июня занимается в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск». Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Когда фигуристы «Самбо-70» начали работать в Новогорске под руководством тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, Тутберидзе только возвращалась из США, где находилась во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса вместе со своей дочерью. По окончании двухнедельного карантина Тутберидзе присоединилась к своим подопечным.
«Верно, она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у неё закончился карантин и она прошла тестирование, которое показало отсутствие коронавирусной инфекции», — приводит слова Когана РИА «Новости».
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