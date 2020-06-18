Евгений Плющенко: цель номер один — сделать из Трусовой универсального солдата

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о главной цели в своей жизни на сегодняшний день.

«Для меня на сегодняшний день номер один – пункт моей жизни – это воспитать и сделать из Трусовой универсального солдата. Универсальный солдат – это не только прыжковая составляющая, а чтобы она научилась кататься, делать суперподачи в хореографии, чтобы она забирала зал не только своими четверными прыжками, а интересными программами и своими красивыми движениями.

Трусову я считаю и считал до того момента, когда она каталась в другой группе, что она одна из лучших в мире. Не зря она вошла в Книгу Гиннеса со своими прыжками. Конечно, Трусова толкнула фигурное катание вперёд. Она поменяла мировоззрение фигурного катания именно женского, что можно прыгать четверные прыжки. И не один, а можно прыгать многооборотные прыжки по нескольку раз. И она уже сделала на соревнованиях уже четыре разных четверных. Это высочайший уровень спортсмена. Она девочка с большим характером, может, даже со сложным характером. И только такие бывают чемпионы. Она всегда ставит перед собой задачу, цель. И старается ее прямо на тренировках реализовать, воплотить, не перенося на следующий день. Мне это близко, приятно, потому что когда я был спортсменов, я тоже ставил задачу именно сегодня сделать, а не завтра», — приводит слова Плющенко «Комсомольская правда».