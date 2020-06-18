Сотникова о своём голодании: я мододец! Выдержала три дня, и думаю, что надо идти дальше

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова, выигравшая домашнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году, поделилась итогами своего трёхдневного голодания.
«Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Я выдержала три дня и думаю, может, пойти дальше? Конечно, есть очень сильно хочется, но, думаю, надо идти», — сказала Сотникова в «сториз» своего «инстаграма».
Также Аделина прокомментировала это событие в обычном посте. «Самое крутое — это когда ты ставишь сама себе маленькие задачи и выполняешь их!», — написала олимпийская чемпионка.
Посмотреть эту запись можно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
23-летняя Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).
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