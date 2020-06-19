«Как тинейджерка!» Подписчики оценили фото Аделины Сотниковой в шортах и майке

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию на берегу водоёма. Сотникова позирует в джинсовых шортах, красной майке, красной бейсболке и солнечных очках. Выбранный ракурс искусственно удлиняет ноги фигуристки. Снимок фигуристка дополнила хештегами #madein1996 и #шальнаяимператрица
Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».
Подписчики посчитали, что фигуристка слишком худа для своего возраста. 1 июля Аделине исполнится 24 года.
alik__________1: Какой ракурс правильный для фото.
dimarbh1911: Потрясающая малышка!
artem_vip_nomer: Красотка.
sash.a9595: Как тинейджерка!
stepanovmikhail: Такая худенькая, надо срочно что то предпринимать…
vladc140: Где это такая красота?
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