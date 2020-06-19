Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Как тинейджерка!» Подписчики оценили фото Аделины Сотниковой в шортах и майке

«Как тинейджерка!» Подписчики оценили фото Аделины Сотниковой в шортах и майке
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию на берегу водоёма. Сотникова позирует в джинсовых шортах, красной майке, красной бейсболке и солнечных очках. Выбранный ракурс искусственно удлиняет ноги фигуристки. Снимок фигуристка дополнила хештегами #madein1996 и #шальнаяимператрица

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Подписчики посчитали, что фигуристка слишком худа для своего возраста. 1 июля Аделине исполнится 24 года.

alik__________1: Какой ракурс правильный для фото.
dimarbh1911: Потрясающая малышка!
artem_vip_nomer: Красотка.
sash.a9595: Как тинейджерка!
stepanovmikhail: Такая худенькая, надо срочно что то предпринимать…
vladc140: Где это такая красота?

Сотникова — о своём голодании: я молодец! Выдержала три дня и думаю, что надо идти дальше
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020