«Как тинейджерка!» Подписчики оценили фото Аделины Сотниковой в шортах и майке

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию на берегу водоёма. Сотникова позирует в джинсовых шортах, красной майке, красной бейсболке и солнечных очках. Выбранный ракурс искусственно удлиняет ноги фигуристки. Снимок фигуристка дополнила хештегами #madein1996 и #шальнаяимператрица

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Подписчики посчитали, что фигуристка слишком худа для своего возраста. 1 июля Аделине исполнится 24 года.

alik__________1: Какой ракурс правильный для фото.

dimarbh1911: Потрясающая малышка!

artem_vip_nomer: Красотка.

sash.a9595: Как тинейджерка!

stepanovmikhail: Такая худенькая, надо срочно что то предпринимать…

vladc140: Где это такая красота?