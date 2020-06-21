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Ягудин станцевал с куклами, изображающими Маринина и Авербуха

Ягудин станцевал с куклами, изображающими Маринина и Авербуха
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин показал оригинальный танцевальный номер с куклами, изображающими Максима Маринина и Илью Авербуха. «Партнёры» Ягудина были прикреплены к нему шестами и повторяли его движения. Импровизированный номер Алексей назвал разминкой перед возобновлением ледовых шоу, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

«Станцевал с Максимом Марининым и Ильей Авербухом. Чую, скоро разрешат массовые мероприятия! Шоу, спектакли, ёлки. А пока мы разминаемся», – написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Илья Авербух – постановщик и организатор ледовых шоу, в которых Алексей Ягудин выступает с супругой, Татьяной Тотьмяниной, и её партнёром Максимом Марининым.

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