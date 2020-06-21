Ягудин станцевал с куклами, изображающими Маринина и Авербуха

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин показал оригинальный танцевальный номер с куклами, изображающими Максима Маринина и Илью Авербуха. «Партнёры» Ягудина были прикреплены к нему шестами и повторяли его движения. Импровизированный номер Алексей назвал разминкой перед возобновлением ледовых шоу, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
«Станцевал с Максимом Марининым и Ильей Авербухом. Чую, скоро разрешат массовые мероприятия! Шоу, спектакли, ёлки. А пока мы разминаемся», – написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
Илья Авербух – постановщик и организатор ледовых шоу, в которых Алексей Ягудин выступает с супругой, Татьяной Тотьмяниной, и её партнёром Максимом Марининым.
- 21 июня 2020
-
21:00
-
20:38
-
17:51
- 20 июня 2020
-
21:55
-
21:26
-
00:58
- 19 июня 2020
-
23:54
-
21:46
-
19:03
-
18:01
-
17:24
-
16:43
-
15:37
-
12:38
-
11:20
- 18 июня 2020
-
18:59
-
13:30
-
11:00
-
09:18
-
01:01
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:37
-
22:38
-
22:17
-
21:06
-
20:07
-
19:16
-
18:44
-
17:33
-
14:20
-
10:01
- 16 июня 2020
-
22:04
-
21:18
-
18:36
-
17:26