«Шикарная». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

«Прекрасный вечер в прекрасной компании», — написала Сотникова в своём посте.

В комментариях подписчики оценили фото спортсменки.

«Шикарная», «выглядите отлично», «какая красотка», «Красотка! Да ещё какая!» — написали в комментариях к записи.

В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры, но хотела продолжить выступления в ледовых шоу. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.