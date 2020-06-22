«Шикарная». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой
Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».
«Прекрасный вечер в прекрасной компании», — написала Сотникова в своём посте.
В комментариях подписчики оценили фото спортсменки.
«Шикарная», «выглядите отлично», «какая красотка», «Красотка! Да ещё какая!» — написали в комментариях к записи.
В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры, но хотела продолжить выступления в ледовых шоу. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.
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