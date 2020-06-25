«Стопа уже выросла, а тело ещё нет». Туктамышева показала видео, как выступала в 12 лет

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» старое видео, в котором показана её программа, с которой она выступала в 2008 году, когда ей было 12 лет.

«Лиза Туктамышева, версия-2008. Мой второй чемпионат России и первое место в произвольной программе и итоговое второе. Тот момент, когда тебе ещё 12, стопа уже выросла, а тело ещё нет. Угадаете размерчик коньков?» — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.