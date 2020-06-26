Екатерина Боброва назвала самую запоминающуюся победу в жизни

Олимпийская чемпионка Игр 2014 года в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, назвала самую запоминающуюся победу в жизни.
«Преодоление, терпение и победа. Меня часто спрашивают: какая самая запоминающаяся, важная, яркая победа в вашей жизни? Безусловно, первое в истории командное олимпийское золото на родных Играх-2014 — это незабываемо.
Но первое, что всегда приходит в голову после этого вопроса, — чемпионат России 2018 года. Был последний стартовый номер, соперники наступали нам на пятки, безумно хотелось удержать лидерство, которое не без труда, но удавалось удерживать на протяжении многих лет. И вот Санкт-Петербург, город, где мы в 2010 году отобрались на наши первые Олимпийские игры! Мы выходим катать одну из самых любимых программ, зал звенит от ожидания и предвкушения, и я это чувствую каждой клеточкой тела. Как сказала Татьяна Анатольевна Тарасова: «А вот они будут катать потрясающе. Смотрите». И когда заиграла музыка, мы просто растворились в ней. И после окончания программы это была полная эйфория! Усталость, облегчение, радость. После многих проблем, травм, несправедливости… Зал встал. И наш тренер плакал. Не только от нашего проката, но это мы оставим за кадром… И наша пара стала своего рода рекордсменами — семикратные чемпионы России.
Ну и, конечно, это означало, что мы едем на наши третьи Олимпийские игры!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
После Олимпийских игр 2018 года Боброва родила сына и объявила о завершении карьеры.
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