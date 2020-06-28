Татьяна Тотьмянина: надеюсь, никакой второй волны коронавируса не будет
Бывшая фигуристка Татьяна Тотьмянина прокомментировала ослабление карантинных мер в России.
«Не знаю, как вы, но лично я больше всего ждала открытия веранд и салонов. Рада, что жизнь возвращается в нормальный ритм, надеюсь, никакой второй волны, о которой многие говорят, не будет», — написала Татьяна на своей странице в «Инстаграме».
38-летняя Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002−2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).
Тотьмянина замужем за олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, пара воспитывает двух дочерей – 10-летнюю Елизавету и 4-летнюю Мишель. Во время карантина супружеская пара регулярно выкладывала в социальных сетях различные видео, посвящённые самоизоляции.
«Мы свободны!» Ягудин и Тотьмянина эмоционально отреагировали на выход из самоизоляции
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