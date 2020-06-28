Писеев: организаторы ISU Skating Awards должны объяснить технологию отбора номинантов

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев

призвал Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовать параметры, по которым организация отбирает претендентов на ежегодную награду ISU Skating Awards.



Ранее стало известно, что россиянка Алина Загитова не получит ни одной статуэтки на церемонии вручения премии, которая в 2020 году пройдёт в онлайн-режиме и состоится 11 июля.



«О том, как конкретно отбираются спортсмены для номинаций, мало что известно, отсюда логично, что будет много противоречий. Одни за, другие против. Организаторы должны зрителям просто объяснить технологию отбора.



А то кто-то говорит, что Загитова не попала ни в одну из номинаций, потому что она не выступала на основных стартах. Ну если не выступала, так объясните тогда четко логику решения.



Медведева тоже не выступала на крупнейших международных турнирах. Но ситуация грозит тем, что болельщики не будут вникать в тонкости, а будут возмущаться, почему Медведева вошла в число претендентов на премию, а Загитова нет», — цитирует Писеева «Р-Спорт».

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