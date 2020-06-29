Рудковская отреагировала на шутку Урганта в адрес Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на шутку известного шоумена Ивана Урганта, которую тот отпустил в адрес её супруга. Напомним, ранее Ургант в шутливой форме отреагировал на новость о назначении Плющенко на пост тренера сборной России.
«Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Поздравляем! Он теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч (сын Плющенко и его супруги, музыкального продюсера Яны Рудковской. — Прим. «Чемпионата»), теперь осталось пристроить мать, и можно будет перевести дух», — рассказал Ургант в эфире своего телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
«Что же я всем покоя не даю», — написала Рудковская в «сториз» своего «инстаграма».
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