Рудковская отреагировала на шутку Урганта в адрес Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на шутку известного шоумена Ивана Урганта, которую тот отпустил в адрес её супруга. Напомним, ранее Ургант в шутливой форме отреагировал на новость о назначении Плющенко на пост тренера сборной России.

«Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Поздравляем! Он теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч (сын Плющенко и его супруги, музыкального продюсера Яны Рудковской. — Прим. «Чемпионата»), теперь осталось пристроить мать, и можно будет перевести дух», — рассказал Ургант в эфире своего телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Что же я всем покоя не даю», — написала Рудковская в «сториз» своего «инстаграма».