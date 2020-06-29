«С 12 терплю издёвки партнёра, а в 14 просят показать «секс». Попова — о фигурном катании

Чемпионка Универсиады-2019, завершившая карьеру 23-летняя российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала, какие впечатления остались у неё от фигурного катания.

«В одном из своих интервью я сказала, что фигурное катание научило меня понимать мужчин. Это действительно так. Но странное дело… Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издёвки партнёра надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс» и «страсть» и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется.

Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся всё более сложными и неоднозначными. От всех вокруг я продолжаю слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой. Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь для партнёра и другом, и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем только угодно.

Со стороны я вновь слышу: партнёров надо беречь — ведь их так мало, за них нужно бороться, надо терпеть. И к определённому возрасту я понимаю, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной. Для меня проблема быть рядом с ним женщиной. Заложенное с 12 лет извращённое понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения.

Однажды на финале Гран-при на шестиминутной разминке мы упали с поддержки. Ожидая нашего выхода на лёд, весь тренерский состав столпился вокруг моего партнера, который ударился бедром. Я же, ударившись животом и диафрагмой, даже не могла дышать, и слёзы стояли в моих глазах. Но я не стала вовсе говорить об этом, потому что нужно жалеть партнёра, ему нужнее, надо терпеть.

Если болел мой партнёр, он всегда имел возможность долечиться. Когда болела я, я не позволяла себе пропускать тренировки, потому что уже и так было много пропущено. Я сильная, я могу потерпеть.

Содержать партнёра, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери (так как если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили — он найдёт другую партнершу) — весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из своей головы», — написала спортсменка в своём «инстаграме».