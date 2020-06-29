Писеев: Тутберидзе является лучшим тренером мира

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказал мнение, что Этери Тутберидзе является фаворитом в шорт-листе на присуждение премии Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Лучший тренер».

Лауреаты премии ISU Skating Awards будут объявлены 11 июля на церемонии, которая пройдет в онлайн-режиме. Соперниками Тутберидзе являются канадец Брайан Орсер и американский специалист Рафаэл Арутюнян.

«Тутберидзе является лучшим тренером мира. Для меня даже и вопросов не возникает. С ней действительно связана эпоха, которую она сама создала», — приводит слова Писеева РИА «Новости».

Также Писеев выразил удивление отсутствием россиянина Даниила Глейхенгауза, работающего в группе Тутберидзе в шорт-листе номинации «Лучший хореограф», куда вошли Лори Никол, Мари-Франс Дюбрёй и Ше-Линн Бурн.

«Наверное, Глейхенгауз должен мелькать среди них, так как он отметился интересными программами с такими сильными спортсменками. Но мне лично ближе говорить о тренерах, потому что считаю, что сложно объективно оценить вклад хореографа в успех спортсмена. Ещё работа хореографа — это дело вкуса. Кому-то может нравиться, кому-то нет.

А тренеры более на виду, да и спортсмен на льду ясно показывает, чему научил его тренер. С другой стороны, если лучшим тренером признают Тутберидзе, чего она заслуживает, то хореографа номер один, наверное, стоит выбрать иностранного. Хоть любого из трёх номинантов пускай признают лучшим, самое главное, чтобы Тутберидзе взяла свою премию. Это на мой взгляд", — сказал Писеев.