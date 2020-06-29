Татьяна Волосожар: хочу водить байк!

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, выступавшая в парном катании с Максимом Траньковым, рассказала, на чём может передвигаться, кроме коньков.
«Если не на коньках, то на чём? Много вариантов, если честно. В 27 лет встала на лыжи. После Олимпиады страх травм отступил, и мне захотелось чего-то новенького. С тех пор мы каждый год стараемся ездить в горы, чтобы покататься. В этом году планировали поставить на лыжи Анжелику, но не сложилось по понятным причинам.
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Пробовала сёрфинг, но «не зацепило», как говорится. Ещё мне нравятся скейтборд и лонгборд. Хочу научиться, надо время на это найти.
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И очень меня увлекают мысли о мотоцикле. Хочу водить байк! Надеюсь, как раз в Сочи в этом году получится позаниматься с инструктором, там есть отличный автодром для этого», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
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