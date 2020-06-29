Максим Ковтун опубликовал фото со своей девушкой

Российский фигурист Максим Ковтун, выступавший в мужском одиночном катании, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии со своей девушкой, членом сборной России по художественной гимнастике Евгенией Левановой.

«На, это всё, что могу я.

На, это всё, что я знаю.

Надо мною синее небо,

На коленях её засыпаю», — подписал фото Максим.

Фотографии можно посмотреть на странице Максима Ковтуна в «Инстаграме».

25-летний Ковтун — трёхкратный призёр чемпионата Европы, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, четырёхкратный чемпион России. Фигурист завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года.

19-летняя Леванова — пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях, неоднократная победительница и призёр этапов Кубка мира.