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Максим Ковтун опубликовал фото со своей девушкой

Максим Ковтун опубликовал фото со своей девушкой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российский фигурист Максим Ковтун, выступавший в мужском одиночном катании, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии со своей девушкой, членом сборной России по художественной гимнастике Евгенией Левановой.

«На, это всё, что могу я.
На, это всё, что я знаю.
Надо мною синее небо,
На коленях её засыпаю», — подписал фото Максим.

Фотографии можно посмотреть на странице Максима Ковтуна в «Инстаграме».

25-летний Ковтун — трёхкратный призёр чемпионата Европы, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, четырёхкратный чемпион России. Фигурист завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года.

19-летняя Леванова — пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях, неоднократная победительница и призёр этапов Кубка мира.

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