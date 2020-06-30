«Спасибо президенту Путину!» Загитова призвала проголосовать по поправкам в конституцию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова призвала соотечественников проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Завтра, 1 июля, состоится последний день голосования.
«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Всё, что я сейчас имею — олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, — получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам.
Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!» — написала Загитова в своём «инстаграме».
- 30 июня 2020
-
10:07
-
09:21
-
00:34
- 29 июня 2020
-
21:56
-
21:05
-
20:43
-
18:57
-
18:32
-
17:27
-
15:54
-
13:34
-
11:34
- 28 июня 2020
-
17:54
-
17:44
-
16:35
-
15:47
-
12:50
- 27 июня 2020
-
23:43
-
19:49
-
18:13
-
12:40
- 26 июня 2020
-
21:07
-
20:50
-
20:28
-
19:34
-
18:33
-
18:17
-
13:38
-
11:33
- 25 июня 2020
-
16:06
-
15:41
-
14:38
-
10:42
-
09:44
- 24 июня 2020
-
23:18