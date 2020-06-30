«Спасибо президенту Путину!» Загитова призвала проголосовать по поправкам в конституцию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова призвала соотечественников проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Завтра, 1 июля, состоится последний день голосования.

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Всё, что я сейчас имею — олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, — получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам.

Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!» — написала Загитова в своём «инстаграме».