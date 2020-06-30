Алина Загитова отредактировала пост о поправках в конституцию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова отредактировала пост, посвящённый голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Изначально в сообщении содержалась такая фраза: «Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть!» В новой версии «Удмуртия» заменена на «Москву».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.