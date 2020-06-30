Авербух отреагировал на отсутствие Загитовой в числе претенденток в номинациях ISU

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух поделился мнением об отсутствии чемпионки Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой в списках претендентов на премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
«Честно говоря, я далёк от всей этой истории с этими номинациями. И я считаю, что в мире фигурного катания есть награды, которые никогда не заменят никакие другие – присутствие на пьедестале. Всё остальное служит популяризации фигурного катания, но серьёзно относиться к этому не стоит. Ни одна статуэтка никогда не станет вровень с медалью. Алина Загитова – олимпийская чемпионка.
Когда-то я делал свою премию в мире фигурного катания… Я считаю, что премия должна быть не про спортсменов, а про тех, кто остаётся за кулисами. Такие премии должны отдавать должное тем, кто помогает выигрывать соревнования. Мне кажется, что выбирать спортсменов – глупость», — цитирует Авербуха РИА «Новости».
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