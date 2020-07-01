17-летняя фигуристка Самодурова показала фото в купальнике и татуировку львицы
Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка одета в купальник, а на боку у неё вытатуировано изображение львицы.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
Подписчикам Самодуровой понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.
«С тату или без — ты красотка!»
«Такая нереальная красотка стала».
«Где-то я такую видела львицу! Похоже, конечно, но не оригинал!»
Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
«Ты горячая». Подписчикам понравилось новое фото 17-летней фигуристки Самодуровой
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