17-летняя фигуристка Самодурова показала фото в купальнике и татуировку львицы

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка одета в купальник, а на боку у неё вытатуировано изображение львицы.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Подписчикам Самодуровой понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.

«С тату или без — ты красотка!»

«Такая нереальная красотка стала».

«Где-то я такую видела львицу! Похоже, конечно, но не оригинал!»

Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).