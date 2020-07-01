«Вопрос не закрыт!» Яна Рудковская — о статье о психическом расстройстве у сына

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, вспомнила скандальную историю с изданием Starhit. В издании была опубликована статья, в которой высказывалось предположение о наличии у семилетнего сына Рудковской и Плющенко Александра психического расстройства.
Рудковская рассказала, что посетила день рождения сына известного певца Филиппа Киркорова. В числе гостей был известный телеведущий Андрей Малахов, супруг издателя Starhit Натальи Шкулёвой.
«На дне рождения Мартина Киркорова в компании блистательных ньюсмейкеров Филиппа Киркорова и Андрея Малахова обсудили последние новости уходящего карантина, а обсудить, как вы понимаете, было что! Филипп, спасибо за праздник для детей и для нас.
Хочу ещё раз напомнить, что у меня никогда не было никаких вопросов и претензий к Андрею в ситуации со лживой статьей про Сашеньку. Претензии остаются к изданию «СтарХит» и к медиахолдингу «Шкулёва-Медиа», которые уже официально принесли свои извинения, но вопрос ещё не закрыт! А остаётся на повестке дня!» — написала Рудковская в своём «инстаграме».
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