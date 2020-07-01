Леонова — о переходе Коляды: просто хочется поддержать Чеботарёву

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова поддержала тренера Валентину Чеботарёву после ухода из её группы Михаила Коляды.

«Отреагировала на этот переход достаточно спокойно. Так же, как и на решение Саши Трусовой перейти к Евгению Плющенко. В принципе, это нормальная ситуация, когда в межсезонье происходят смены тренеров и спортивных клубов. Так что ничего удивительного нет. Но в конкретном случае очень жалко тренера Валентину Михайловну Чеботареву, которую я очень давно знаю. Наверное, на моих глазах происходило их сотрудничество с малого возраста. И всегда бывает сложным момент, когда спортсмен такого уровня принимает решение уйти. В этой ситуации просто хочется поддержать Валентину Михайловну», — приводит слова Леоновой РИА «Новости».

Получение документов на переход двукратного чемпиона России, бронзового призёра чемпионата мира 2018 года Коляды от тренера Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину ранее подтвердили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).