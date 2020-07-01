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Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России

Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и организатор ледовых шоу Татьяна Навка рассказала, что вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России.

«Узнали? Красота-то какая!!! Канал им. Москвы. Мы, как в старину, водным путем по родным просторам! Впереди нас ждёт увлекательное путешествие, где мы познакомимся с некоторыми городами знаменитого «Золотого кольца России»! Никогда не была, давно хотела, и вот осуществляю своё давнее желание — речной круиз! Погода потрясающая, виды завораживающие, а это ещё только начало! А вы как предпочитаете путешествовать — по воде или по суше?» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

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