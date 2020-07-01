«Когда не стыдно за своё мнение». Жиганшин проголосовал по поправкам в конституцию

Чемпион России 2015 года в танцах на льду, а ныне тренер Руслан Жиганшин поделился позицией относительно голосования по поправкам в Конституцию России. В «Инстаграме» Жиганшин выложил фотографию бюллетеня, где видно, что он проголосовал против.

«Когда не стыдно за своё мнение и не придётся закрывать комментарии, как наши доблестные...» – написал фигурист.

Фото: «Инстаграм» Руслана Жиганшина

Ранее комментарии под постами, призывающими пойти и проголосовать за поправки в конституцию, закрыли олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов и некоторые другие известные спортсмены.



Со второй половины 2014 года до весны 2017-го Жиганшин выступал в дуэте с Еленой Ильиных. Пара выиграла чемпионат России – 2015, стала серебряным призёром российского этапа Гран-при и командного чемпионата мира 2015 года.