«Хаяла его, а теперь с ним тусуется». Фото жены Плющенко с Малаховым удивило подписчиков

Пользователей «Инстаграма» удивила фотография, которую на своей странице опубликовала музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Ранее Рудковская рассказала, что посетила день рождения сына известного певца Филиппа Киркорова. В числе гостей был известный телеведущий Андрей Малахов, супруг издателя Starhit Натальи Шкулёвой. Напомним, не так давно в Starhit была опубликована статья, в которой высказывалось предположение о наличии у семилетнего сына Рудковской и Плющенко Александра психического расстройства.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

Рудковская ответила на некоторые комментарии подписчиков.

«Только что хаяла Малахова за Сашу, а теперь тусуется с ним. Н-да…» — написал один из пользователей.

«Я Андрея никогда не хаяла. Вы слышали звон, да не знаете, где он! Прочитайте мой пост от 3 мая, там написано, что к нему нет вопросов! Он давно не имеет к этому журналу никакого отношения, и слава богу! Думаю, если бы он был главред, такой бред там точно не вышел бы!» — ответила Рудковская.

«Помнится, кто-то на Малахова в суд хотел подавать. Вот это хайп, неужто пиар это был? И честь ребенка, и ваша честь не пострадали», — написал другой пользователь.

«Андрей не имеет к этой истории отношения! Судебные разбирательства будут в отношении «Стархита», к которому он не имеет отношения», — ответила она.