Алексей Мишин рассказал о последствиях перерыва в тренировках для фигуристов

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как пауза в тренировках из-за пандемии коронавируса скажется на фигуристах. Сборы группы Мишина в Кисловодске начались 4 июля. Первое занятие проходило в спортзале и продолжалось всего 40 минут.

«Я думаю, что каждый спортсмен проживёт долгую жизнь в фигурном катании, и ко всему должен относиться без истерик. В начале пандемии многие меня спрашивали: «Ну что, теперь фигуристы разучатся прыгать?» Я на это отвечал, что фигуристы начнут прыгать, как только выйдут на лёд. Думаю, что перерыв без тренировок никак не повлияет на развитие этого вида спорта. Будет небольшая задержка, после которой мы, как рогатка, натянемся и выстрелим вперёд», — приводит слова Мишина канал «78».