Гурейро: мои кумиры — Болт и Исинбаева

Российский фигурист Джонатан Гурейро назвал восьмикратного олимпийского чемпиона в беге Усэйна Болта и двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом россиянку Елену Исинбаеву своими кумирами.

«Есть у меня кумиры во всех видах спорта, и есть конкретно в нашем виде спорта. Понятное дело, что для меня большие кумиры — Оксана Грищук и Евгений Платов, а также Тесса Вирчу со Скоттом Мойром. Тесса со Скоттом — это вообще отдельная история, а Грищук и Платов — это в своё время было настолько мастеровитое, классное катание, что по ним можно учиться кататься. А так, если отойдём от фигурного катания, то, конечно, Усэйн Болт и Лена Исинбаева», — сказал Гурейро в прямом эфире с Татьяной Волосожар в "Инстаграме".