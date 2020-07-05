«Black&White». Медведева и Спиридонова сфотографировались в Москве

Чемпионка мира 2015 года по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с двукратной чемпионкой мира фигуристкой Евгений Медведевой. Спортсменки встретились на улицах Москвы, где в настоящее время тренируется подопечная Брайана Орсера.

«Привет, Евгения Медведева!» — подписала фотографию Спиридонова.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

В комментариях отметились многие известные спортсмены, среди которых Никита Нагорный, Александра Солдатова и Алла Шишкина. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию назвала снимок «Black&White», отметив контраст цвета волос спортсменок. Медведева – яркая брюнетка, а Спиридонова – блондинка.