«Black&White». Медведева и Спиридонова сфотографировались в Москве

Чемпионка мира 2015 года по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с двукратной чемпионкой мира фигуристкой Евгений Медведевой. Спортсменки встретились на улицах Москвы, где в настоящее время тренируется подопечная Брайана Орсера.
«Привет, Евгения Медведева!» — подписала фотографию Спиридонова.
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».
В комментариях отметились многие известные спортсмены, среди которых Никита Нагорный, Александра Солдатова и Алла Шишкина. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию назвала снимок «Black&White», отметив контраст цвета волос спортсменок. Медведева – яркая брюнетка, а Спиридонова – блондинка.
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