Ирина Слуцкая ответила на вопросы подписчиков о коньках и ботинках

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая ответила на самые популярные вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме» о коньках и ботинках.

Вопрос: Какие требования к заточке коньков?

Ирина Слуцкая: Детям точат по стандарту. Когда становишься профессионалом и конёк — это продолжение твоей ноги, то точат под тебя. Всё индивидуально, главное — обратиться к профессионалам. Я точу коньки у Александра Валентиновича Кузнецова. У меня есть специфика: из-за того, что очень хорошо стою на рёбрах, желобок фактически плоский. Некоторые, видя мои коньки, удивляются, как я вообще на них катаюсь. Не люблю глубокий желобок, мне неудобно.

В: Правда ли, что у фигуриста должны быть две пары ботинок?

И.С.: Неправда, у фигуристов одна пара ботинок на один сезон, а бывает, что и на два. Новые ботинки обкатываются индивидуально в конце сезона или в самом начале, и весь сезон катаются в них, если не произошёл казус — они не сломались так, что их невозможно восстановить.



В: На каких ботинках катались?

И.С.: Это не реклама. Всю жизнь каталась и до сих пор на фирме Graff, ботинки Edmonton Special, коньки Ultima Freestyle.

В: Профессиональным спортсменам ботинки делают индивидуально по ноге?

И.С.: Если кому-то хочется, может сшить ботинки на заказ. Многие это практиковали, особенно американцы. Были фирмы, например Harlick, которые делали индивидуальные ботинки. Сейчас ботинки состоят из пластика, их стараются облегчить. Есть специальные термопечки. Разогревают ботинок, ты его надеваешь, и его руками обминают по твоей ноге. Лично я никогда этим не пользовалась, для меня такой ботинок слишком мягкий. Для меня ботинок должен быть «железным сапогом».

Фото можно посмотреть на страницы Ирины Слуцкой в «Инстаграме».