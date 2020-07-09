Татьяна Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка стала членом жюри премии ISU Skating Awards. Церемония вручения наград, которая пройдёт в онлайн-формате, состоится 11 июля.

Помимо Навки в состав жюри вошли: двукратная чемпионка мира Мики Андо (Япония), олимпийский чемпион Эрик Редфорд (Канада), двукратный бронзовый призёр ОИ Лю Чен (Китай), пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали (Франция) и чемпион мира Тодд Элдридж (США).

Если у вас не отображается фотогалерея, посвящённая членам жюри, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» ISU.

Напомним, тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона в фигурном катании составили Этери Тутберидзе, Брайан Орсер и Рафаэль Арутюнян.