Алина Загитова исполнила зажигательный танец под задорную музыку. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила в «Инстаграм» видео, в котором показано, как она зажигательно танцует под музыку.
«Когда работа на съёмочной площадке в удовольствие… Сплошное воображение… Всегда любила занятия по хореографии, джазу и балету в #teamtutberidze», — подписала она видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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