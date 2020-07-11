Ягудин — о ISU Skating Awards: нонсенс, что в категории Most Valuable Skater нет Загитовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о новой премии ISU Skating Awards, церемония вручения которой прошла сегодня в онлайн-режиме.

«Если коротко, премия ни о чём, бред. Если подробно, я бы не придавал никакого значения премии ISU. Когда актёры, режиссеры и другие деятели киноискусства получают награды «Золотой глобус», «Оскар», для них это большое событие. Это статус, деньги, новые роли и возможности. Спортсмену важны лишь спортивные достижения. Будет у тебя награда ISU или нет, ты не станешь спортсменом круче или хуже.

Подобная премия статусна в спорте разве что в футболе. «Золотой мяч» уже много лет вручается лучшему футболисту года, и к этой премии приковано большое внимание общественности. Весь мир уже много лет наблюдает за противостоянием Месси и Роналду, а мы до сих пор гордимся, что наш Лев Яшин — единственный вратарь, который получал «Золотой мяч». В других видах спорта подобные премии формальность и нужны только тем, кто на них зарабатывает, но ничего не значат для спортсменов.

Очень сильно сомневаюсь, что именно в фигурном катании премия ISU станет аналогом «Золотого мяча». Но, в любом случае, желаю успехов нашим девочкам, тренерам, которые попали в список номинантов. Буду рад, если они победят, но еще больше обрадуюсь, когда увижу их на пьедесталах крупных турниров. И полный бред, нонсенс, что в категории Most Valuable Skater нет Алины Загитовой», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Самым ценным фигуристом признан двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю. На награду также претендовали американец Нэйтан Чен и танцевальный дуэт из Франции Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Из российских номинантов «Новичком года» была признана Алёна Косторная, а лучшим тренером — Этери Тутберидзе.