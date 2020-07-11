Тарасова объяснила, почему Медведевой не дали премию ISU за лучшую программу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему, на её взгляд, российская фигуристка Евгения Медведева не получила премию ISU Skating Awards за лучшую программу.

Медведева со своей программой «Мемуары гейши» уступила ритмическому танцу французского дуэта Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Они все рядом. Не удивило, что выигрывает одна или другая. И Пападакисы были очень хороши в своей программе. Думаю, Женин скомканный сезон тоже повлиял на решение. Программа у неё прекрасная, но, как известно, бежать надо до конца», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Из пяти российских номинантов премии ISU Skating Awards были удостоены двое. Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная была признана новичком года, а её наставник Этери Тутберидзе – лучшим тренером.