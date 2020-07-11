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Плющенко — о премии ISU Браунингу: странный выбор, когда у нас есть великая Роднина

Плющенко — о премии ISU Браунингу: странный выбор, когда у нас есть великая Роднина
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что считает странным присуждение премии ISU Skating Awards за заслуги в фигурном катании четырёхкратному чемпиону мира канадцу Курту Браунингу, а не, например, трёхкратной олимпийской чемпионке, десятикратной чемпионке мира Ирине Родниной.

«Очень уважительно отношусь к Курту Браунингу, действительно классный спортсмен был, даже больше раскрылся как шоумен. Но полностью соглашусь с тем, что выбор организаторов странный. У нас в фигурном катании есть великая Роднина, есть Дик Баттон, есть большое количество олимпийских чемпионов. На такую номинацию всё-таки должны были претендовать действительно легенды, которые выиграли Олимпиады не один и не два раза. А такие есть.

Но так как мероприятие проводится за океаном, своих тоже надо подтягивать. Поэтому всё понимаю. Но это пробная история, первый «Оскар» в фигурном катании. Нужно развивать эту историю, но надо подходить чуть ответственнее и справедливее во многих деталях", — приводит слова Плющенко РИА «Новости».

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