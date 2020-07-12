Елизавета Туктамышева показала фрагмент ледовой тренировки

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео следовой тренировки. Группа Алексея Мишина, в которой тренируется спортсменка, возобновила ледовые тренировки после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, 1 июля на сборе в Кисловодске. Вопреки ожиданиям, Туктамышева не показала ни одного прыжка, а только хореографические связки.
«Пора уже и катание показать», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Находясь на самоизоляции, Туктамышева вместе с хореографом Юрием Смекаловым и подписчиками поставила новую произвольную программу в режиме онлайн-шоу в «Инстаграме». Постановку одобрил наставник фигуристки Алексей Мишин.
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