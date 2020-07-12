Радионова: Тутберидзе не раз доказывала, что она великий тренер
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала победу Этери Тутберидзе на премии ISU Skating Awards в номинации «Тренер года».
«Хочу поздравить всех победителей премии. Для фигурного катания такой формат награждения – что-то новое и необычное. Пока у премии нет большой значимости, но это любопытное развлекательное действо. Если будет продолжение, событие будет набирать обороты. Думаю, зрителям это интересно. Жаль, что из-за пандемии церемонию не получилось провести в реальности во время чемпионата мира. Уверена, было бы очень красиво.
Этери Тутберидзе не раз доказывала, что она великий тренер, поэтому признание ее лучшим тренером выглядит логичным и прогнозируемым», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».
Щербакова — о Тутберидзе: сильный человек, который умеет ставить цели и добиваться их
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