Илья Авербух: первая половина сезона-2020/2021 будет скомкана

Серебряный призёр Олимпийских игр-2002 в танцах на льду, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, чего стоит ожидать от сезона-2020/2021 и как пауза в тренировках может повлиять на выступления фигуристов.

«Это очень большое и сложное испытание. Ещё нет окончательного решения по календарю. Но, судя по тому, что происходит в мире, становится понятно, что первая половина сезона будет скомкана. На данный момент обстановка в Северной Америке, особенно в США, катастрофическая. А там проходят этапы Гран-при. Сейчас дело тренеров тренировать, а спортсменов быть всегда готовыми. Тогда мы станем свидетелями возвращения. Оно будет непростым, но оно точно состоится», — приводит слова Авербуха «Российская газета».