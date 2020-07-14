Медведева показала видео, как Орсер тренирует её по видеосвязи

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как её по видеосвязи тренирует Брайан Орсер.

«Так и живём», — подписала она видео.

Напомним, в настоящее время Медведева находится в Москве, где тренируется на катке ЦСКА под руководством Елены Буяновой, а Орсер, являющийся тренером спортсменки, руководит процессом из Канады.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).