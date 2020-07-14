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Фигурист Морозов рассказал, с какими сложностями столкнулся, чтобы улететь в США

Фигурист Морозов рассказал, с какими сложностями столкнулся, чтобы улететь в США
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгений Тарасовой, сообщил, что спортсмены улетели в США. Там они тренируются у Марины Зуевой.

«Тренируемся, приехали в Америку буквально неделю-полторы назад. Всё нормально.

Это было целое приключение. Началось с того, что мы четыре раза покупали и сдавали билеты. Рейсы отменяли, не подтверждали бронирование. Потом нашли маршрут через Амстердам – ночная пересадка в Амстердаме, потом Атланта и Флорида.

Довольные, приехали в Шереметьево с чемоданами. Простояли в ожидании регистрации два часа, полный хаос творился, всё очень долго.

Подходим на регистрацию, и тут нам говорят: «Ребята, а вы не летите, потому что у вас виза обычная, нет трансфера в Амстердаме. У вас есть 15 минут до конца регистрации – бегите в кассу, можете успеть вернуть свои деньги».

Мы пришли в кассу, там огромная очередь, естественно, мы ничего не успели и не вернули. Расстроились, поехали по домам, и пока ехали в такси, нашли прямой рейс до Нью-Йорка. Сразу купили на следующий день ещё один билет. И кое-как улетели», — рассказал Морозов в «инстаграме» фигуристки Лины Фёдоровой.

Из-за пандемии коронавируса отменяются международные рейсы, страны закрывают границы.

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