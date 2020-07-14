Мария Сотскова показала фото с отдыха в Сочи

Российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фотографии с отдыха, который она проводит в Сочи.

«Заключительный вечер тут. Прочитала все ваши комментарии, спасибо вам за тёплые, добрые слова», — подписала фото спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотсковой.

Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2015), серебряный (2018) и бронзовый призёр чемпионата России (2017).