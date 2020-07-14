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Косторная: это стереотип, что Тутберидзе — железная женщина

Косторная: это стереотип, что Тутберидзе — железная женщина
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о совместной работе с тренером Этери Тутберидзе.

«Часто Этери Георгиевну называют «Снежной Королевой». Но это не так. Она очень добрая, открытая и честная. Всегда говорит правду, не будет ничего скрывать.

Этери Георгиевна всегда будет помогать, давать советы или указывать на ошибки и недостатки. И это касается не только тренировок, но и жизни. Это стереотип, что Тутберидзе — железная женщина. Она не такая. Этери Георгиевна такой же человек, такая же мама», — цитирует Косторную сайт «Олимпийского канала».

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы так и не провели чемпионат мира.

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