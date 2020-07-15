Авербух отреагировал на решение Косторной завершить карьеру в 18 лет

Серебряный призёр Олимпийских игр—2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал решение фигуристки Алёны Косторной завершить карьеру после Олимпийских игр—2022, чтобы исполнить свою мечту и стать нейрохирургом.

«Это характеризует человека. Косторная уже сейчас задумывается о том, кем бы она хотела быть, при условии, что это не просто красивые слова для пиара. Если Алёна параллельно учится и изучает книги, то ей огромный респект. Это очень классная профессия, и, конечно, это говорит о её внутреннем состоянии. Но если это говорится просто потому, что такая профессия красиво звучит, то это другое. Но это нормально, любой человек должен задумываться о будущем.

Фигурным катанием стоит заниматься, чтобы выиграть свои медали, открыть себе путёвку в жизнь, чтобы потом заниматься ещё чем-то. Каждый следующий выберет себе занятие. Будет ли он тренировать или уйдёт в другую профессию. У каждого своя дорога.

Но сейчас, уверен, все мысли девчонок — выиграть ближайшую Олимпиаду. Любой спорт — этап становления, это всегда переходный этап. Нет вида спорта, который на всю жизнь. Такого вида спорта не существует», — приводит слова Авербуха Sport24.