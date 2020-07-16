«Тренер не такой уж и простой». Плющенко и Трусова пробежали наперегонки

Двукратный олимпийский чемпион тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, как он бежит наперегонки с 16-летней подопечной Александрой Трусовой.
«Забег вдолгую… Спортсменка почти победила тренера, который не такой уж и простой», — подписал ролик Евгений.
Видео доступно на официальной странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
О переходе Трусовой в академию Евгения Плющенко стало известно в начале мая. Александра тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
16-летняя Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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