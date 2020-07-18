Тренер Дмитрия Алиева — о сборе в Кисловодске: спортсмены попали в нашу мясорубку

Тренер Евгений Рукавицын, подопечным которого является чемпион Европы Дмитрий Алиев, рассказал, как прошёл в Кисловодске сбор его группы вместе с фигуристами, занимающимися у Светланы Соколовской.

«Сбор прошёл очень плодотворно. Я надеялся, что он пройдёт в так называемом «штатном» режиме, но в целом результат превзошёл мои ожидания. Удалось сбалансировать огромное желание спортсменов выйти на лёд с количеством нагрузки. Сложно было найти золотую середину, но получилось, на мой взгляд, эффективно.

Хотя были курьёзы, например, в первый день, на первую тренировку Дима вышел на лёд с твёрдым решением сделать четверной прыжок, ничего не говоря нам, тренерам. И сделал! Конечно, тем самым зажёг желанием и других ребят. И они на следующих тренировках также сделали все элементы, включая четверной прыжок. Я рассчитывал, что мы со Светланой Владимировной начнём спокойно, поэтапно, но они вышли и устроили нам такой сюрприз. Мы были осторожны, немного боялись, но в целом всё прошло хорошо, это был эмоциональный всплеск. Всё равно для нас четверной прыжок стал приятным неожиданным сюрпризом. Пожалуй, стоит похвалить нас за то, что специальная работа, которая была вне льда, дала возможность спортсменам не сильно потерять эти прыжковые ощущения. На мой взгляд, это хороший для нас знак.

Дальше мы, конечно, приостановили этот ажиотаж, чтобы не навредить, так как, естественно, мышцы и связки, задействованные при катании, ослабли и форма ушла. Поэтому для нас крайне важно было придерживаться принципа постепенности. Так постепенно шли наверх, хотя и была небольшая яма после двух недель. Но, мне кажется, мы достаточно спокойно справились, какие-то болячки действительно были, приходилось приостанавливаться, но в целом всё-таки удалось выйти на хороший уровень подготовки в данный момент межсезонья.

Мы со Светланой Владимировной работали вместе на одном льду, и это уже традиция нашей летней подготовки. Мне кажется, это огромный нам всем плюс, потому что все специалисты, её и мои, тренеры по ОФП, танцоры, хореографы разных направлений работали вместе. Наши спортсмены попали в нашу мясорубку, в хорошем смысле слова», — приводит слова Рукавицына figureskating-online.