Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Бывшая российская фигуристка Екатерина Александровская могла покончить с собой. Такое мнение высказал источник в правоохранительных органах.



«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома. Предварительная причина гибели — суицид», — цитирует ТАСС собеседника агентства.



По информации источника, Екатерина оставила записку со словом «люблю». Девушка уже пыталась покончить с собой после перенесённой травмы.



20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выигрывала национальный чемпионат Австралии. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпион мира среди юниоров.

Фигуристка Александровская погибла после падения из окна в Москве