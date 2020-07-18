Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой
Бывшая российская фигуристка Екатерина Александровская могла покончить с собой. Такое мнение высказал источник в правоохранительных органах.
«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома. Предварительная причина гибели — суицид», — цитирует ТАСС собеседника агентства.
По информации источника, Екатерина оставила записку со словом «люблю». Девушка уже пыталась покончить с собой после перенесённой травмы.
20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выигрывала национальный чемпионат Австралии. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпион мира среди юниоров.
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна в Москве
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