Жулин — о смерти Александровской: не могу этого понять: любовь, нелюбовь, что бы ни было

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы тренер танцевальных дуэтов Александр Жулин прокомментировал смерть бывшей российской фигуристки Екатерины Александровской.
«Ужасающая трагедия. Удивился, прочитав, что после травмы она пыталась уже что-то такое сделать. Видимо, это сидело в голове. Не могу этого понять: любовь, нелюбовь, что бы ни было. Ей было 20 лет — живи и радуйся. Но, может, будет какое-то расследование", — заявил Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды выиграла национальный чемпионат Зелёного континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором — чемпионка мира среди юниоров.
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