Радионова — о смерти Александровской: это стало потрясением. Она была позитивной девочкой

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала новость о смерти чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской.

«Тяжело что-то говорить. Катю знала с раннего возраста. Вместе начинали кататься у одного тренера, с самого начала было понятно, что у неё всё будет хорошо в фигурном катании. Она была прямо парница: маленькая, с характером. Характер у неё был очень сильный. Она с раннего возраста подавала надежды.

Я в шоке, мы с ней прокатались около шести-семи лет. Потом всё равно виделись на соревнованиях. В последнее время связь потеряли, но Катю я очень хорошо знала, поэтому для меня это стало потрясением.

Она всегда была позитивной девочкой. Может быть, за последние годы что-то и изменилось. Как я поняла, она должна была закончить карьеру, что-то не складывалось в этот момент, ей было очень тяжело это переживать. Для каждого спортсмена это действительно очень болезненный момент. Когда полностью отдаёшься одному делу, после спорта начинается абсолютно другая жизнь и нужно суметь переключиться. Многим тяжело это сделать», — приводит слова Радионовой Sport24.

20-летняя москвичка Александровская на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. В паре с Харли Уиндзором в 2017 году выиграла чемпионат мира среди юниоров.