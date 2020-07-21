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«Когда рада вернуться домой». Софья Самодурова показала фото с букетом цветов

«Когда рада вернуться домой». Софья Самодурова показала фото с букетом цветов
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предстала с небольшим букетом цветов. Видимо, фото было сделано после возвращения фигуристки со сборов, которые проходили в Кисловодске (Ставропольский край).

«Когда рада вернуться домой», — написала Самодурова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при Кубок Ростелеком (2018).

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде.

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