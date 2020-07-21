«Когда рада вернуться домой». Софья Самодурова показала фото с букетом цветов
Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предстала с небольшим букетом цветов. Видимо, фото было сделано после возвращения фигуристки со сборов, которые проходили в Кисловодске (Ставропольский край).
«Когда рада вернуться домой», — написала Самодурова в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при Кубок Ростелеком (2018).
Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде.
«Долой лишнюю одежду!» Подписчики отреагировали на пляжное фото фигуристки Самодуровой
- 21 июля 2020
-
23:20
-
14:20
-
14:00
-
13:20
-
13:01
-
11:40
-
09:22
-
07:19
-
00:59
-
00:26
- 20 июля 2020
-
23:50
-
23:02
-
20:59
-
16:08
-
14:31
-
12:52
-
12:32
-
11:40
-
10:38
-
09:39
- 19 июля 2020
-
22:18
-
20:31
-
16:39
-
15:55
-
15:07
- 18 июля 2020
-
23:33
-
22:13
-
18:53
-
18:23
-
17:47
-
17:23
-
17:02
-
17:01
-
16:17
-
16:14
Партнерский контент