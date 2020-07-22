Татьяна Тарасова прокомментировала новость об открытии академии имени погибшего Тена

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что в конце 2020 года в Алма-Ате (Казахстан) откроется академия фигурного катания имени бронзового призёра Сочи-2014 Дениса Тена.

Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля 2018 года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.

«Назвать академию в честь Дениса не красивый жест, а правильный. Жест, чтобы увековечить имя человека, который принёс в Казахстан фигурное катание и погиб от рук казахстанских бандитов. Денис открыл мир для всех, прославил Казахстан и выступал в поддержку Олимпийских игр на территории Казахстана.

Мы его все обожаем, он редкий был человек. После своей карьеры он мог работать где угодно: министром, руководителем страны, он был человек большого масштаба. Поэтому всё, что сейчас делается, правильно.

Мы все, кто любит его и понимает, кем он был для фигурного катания, будем стараться проводить там мастер-классы. Мы находимся в большой дружбе с его мамой и папой. Но, что бы мы ни сделали, этого всё равно будет мало. Всё это не заменит его потери», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию (2013), бронзовый призёр чемпионата мира (2015).